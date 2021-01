Tặng móc khóa an ninh cho người dân dưới chân núi Lang Biang

Chiều 19.1 lãnh đạo Công an TT. Lạc Dương, H. Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh việc nông dân chuyên canh trồng hoa dưới chân núi Lang Biang liên tục bị cắt trộm hoa và vật tư sản xuất, đơn vị này trao tặng 2.500 “móc khóa an ninh, vì bình yên cuộc sống” cho bà con nông dân và người dân trên địa bàn TT. Lạc Dương.

Tặng "móc khóa an ninh" cho nông dân dưới chân núi Lang Biang ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Viết Thành, Trưởng Công an TT. Lạc Dương cho biết thêm, "móc khóa an ninh, vì bình yên cuộc sống" nhằm cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng chống tội phạm cho người dân trên địa bàn thị trấn. Đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa như làng hoa hồng ở Đan Kia, Bnơr B... các khu vực có đông người dân từ các địa phương khác tới TT. Lạc Dương làm ăn sinh sống, nhưng chưa biết được số điện thoại đường dây nóng phòng chống tội phạm của lực lượng Công an.

Móc khóa an ninh in số điện thoại đường dây nóng của trực ban Công an TT. Lạc Dương và Công an H. Lạc Dương để bà con nông dân trồng hoa kịp thời gọi phản ánh những vụ cắt trộm hoa, mất vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, để người dân kịp thời tố giác tội phạm, phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tặng "móc khóa an ninh" cho người dân ẢNH:LÂM VIÊN Người trồng hoa sẽ an tâm đón tết Tân Sửu khi Công an TT. Lạc Dương tăng cường kiểm tra an ninh trật tự trên địa bàn ẢNH: LÂM VIÊN