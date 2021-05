Tập đoàn Điện lực ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho 3 địa phương chống dịch Covid-19

EVN cho hay, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, từ cuối tháng 4.2021 trở lại đây đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới ở nhiều tỉnh/ thành phố (đợt dịch lần thứ 4).

Số trường hợp nhiễm dịch trong cộng đồng tăng nhanh, diễn biến rất phức tạp, khó lường và có nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đang chịu ảnh hưởng lớn nhất do dợt dịch bệnh Covid-19 mới là các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và TP.Đà Nẵng. Các địa phương có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhìn chung đang gặp nhiều khó khăn do vừa phải tập trung thực hiện công tác chống dịch, dập dịch, vừa phải giải quyết vấn đề giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội của địa phương do ảnh hưởng dịch.

Do đó, với tinh thần “tương thân tương ái”, để góp phần chia sẻ khó khăn và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, EVN đã quyết định ủng hộ tổng cộng 1,5 tỉ đồng để ủng hộ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và TP.Đà Nẵng để hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu của các cơ quan y tế trong việc hạn chế tiếp xúc và cách ly, EVN ủy quyền cho các Công ty Điện lực Bắc Ninh, Bắc Giang thay mặt EVN trao số tiền ủng hộ của EVN cho đại diện chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đồng thời, EVN cũng ủy quyền cho Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng thay mặt EVN trao số tiền ủng hộ của EVN cho TP.Đà Nẵng.

EVN chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để phòng dịch Covid-19

Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện gấp các biện pháp cấp bách, ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh Covid-19 mới.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 10.5, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, các Trung tâm Điều độ hệ thống điện ở 3 miền, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin triển khai phương án ăn/ở tập trung cho các cán bộ nhân viên trực vận hành. Đối với các địa phương có ca dương tính trong cộng đồng, EVN yêu cầu cán bộ nhân viên vận hành của các nhà máy điện, các trạm biến áp 500kV, các Trung tâm điều khiển xa ở các tỉnh/TP tổ chức ở tập trung tại đơn vị sau ca trực. Các biện pháp như trên được duy trì thực hiện cho đến khi có thông báo mới của EVN. Các đơn vị cần chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng bố trí làm việc tại các vị trí điều khiển dự phòng, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để đảm bảo triển khai hiệu quả, phù hợp thực tế. Các đơn vị khác còn lại thực hiện theo đúng hướng dẫn như các văn bản của EVN đã ban hành trong thời gian vừa qua.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của EVN cũng đã yêu cầu tất cả các đơn vị của ngành Điện nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tập đoàn và địa phương, đặc biệt là khai báo y tế, không tụ tập đông người, không ra ngoài, không đến bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh khác khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Căn cứ diễn biến tình hình dịch tại địa phương, các đơn vị chủ động bố trí làm việc từ xa cho một phần người lao động của đơn vị.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách, EVN đã và đang cố gắng nỗ lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là yêu cầu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra tới đây.