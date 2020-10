Tập đoàn Novaland: Đầu tư và phát triển dự án song hành cùng trách nhiệm xã hội

Mới đây nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh BR-VT, từ nguồn kinh phí 10 tỉ đồng, Tập đoàn Novaland đã trao tặng đến Hội Khuyến học tỉnh BR-VT 1 tỉ đồng với mong muốn tạo điều kiện, đóng góp cho sự phát triển giáo dục tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với khoản kinh phí này, Hội Khuyến học tỉnh sẽ triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Từ đó, không chỉ hàng trăm học sinh, sinh viên có nguy cơ bỏ học sẽ được tiếp tục đến trường mà những giáo viên vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn sẽ thêm yên tâm khi đứng trên bục giảng để tiếp tục sứ mệnh trồng người cao cả.

“Gia đình em vốn hoàn cảnh khó khăn, ba làm bốc vác và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không xoay xở đủ để lo cho hai con. Nhờ có học bổng từ Hội Khuyến học mà em có thể trang trải học phí. Em thực sự rất vui và vinh dự. Em xin cảm ơn tấm lòng của Hội Khuyến học, của Tập đoàn Novaland”, em Nguyễn Vich Ky - học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu chia sẻ.

Bên cạnh đó, từ các chương trình an sinh xã hội đã triển khai tại tỉnh BR-VT như thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm trẻ em kém may mắn, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; đồng hành tài trợ đến CLB Bóng đá The Dream, chung tay làm sạch môi trường biển…, thời gian tới Tập đoàn Novaland sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh để tập trung hỗ trợ học bổng, xây dựng hàng chục căn nhà đại đoàn kết, chương trình nước sạch học đường phục vụ trực tiếp cho học sinh.

Tập đoàn Novaland hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường biển

Kiến tạo điểm đến du lịch tại BR-VT

BR-VT có ưu thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đường bờ biển kéo dài hơn 300km cùng các khu bảo tồn thiên nhiên, các di tích lịch sử và các lễ hội dân gian đa dạng. Nơi đây cũng là một trong những khu vực trọng điểm mà Novaland tập trung đầu tư và phát triển các dự án quy mô lớn nhằm tạo điểm đến du lịch hấp dẫn có vị trí đẹp, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện.

Mẫu biệt thự biển thuộc NovaWorld Ho Tram với thiết kế mở gắn kết con người với thiên nhiên

Đồng hành cùng chiến lược phát triển du lịch của Quốc gia, Tập đoàn sẽ tập trung tạo thêm chuỗi giá trị về phát triển du lịch bền vững, chú ý các hạng mục để làm tăng các thế mạnh sẵn có của BR-VT. Tiêu biểu nhất là Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram chia làm hơn 10 phân kỳ với các điểm thu hút hấp dẫn với nhiều du khách và nhà đầu tư khác nhau. Điều này sẽ góp phần quan trọng để đồng hành cùng BR-VT thực hiện định hướng phát triển du lịch đến năm 2025 tầm nhìn 2030 của Bà Rịa - Vũng Tàu là trở thành đô thị du lịch chất lượng cao cũng như Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh”.

Hành trình không ngừng lan tỏa

Bên cạnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Bình Thuận, TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, Tập đoàn Novaland cũng đã để triển khai các chương trình có tác động tốt, lâu dài cho cộng đồng và tập trung 4 lĩnh vực: An sinh xã hội, Sức khỏe, Giáo dục và phát triển cộng đồng. Đến nay, kinh phí tài trợ cho các chương trình hoạt động vì cộng đồng đã vượt trên 350 tỉ đồng với hàng chục ngàn người thụ hưởng. Sắp tới, Novaland sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực, ý nghĩa.