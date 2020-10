Tây Ninh được Bộ Thông tin Truyền thông bàn giao 200 cụm loa truyền thanh thông minh

Trước đó, từ ngày 21 – 30.9, tỉnh Tây Ninh đã tiến hành tiếp nhận và phối hợp với đơn vị triển khai (MobiFone Tây Ninh) đã lắp đặt, vận hành và sử dụng 200 cụm loa truyền thanh thông minh từ nguồn hỗ trợ của Bộ TT-TT tại 19 xã, trong đó có 13 xã biên giới thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại điểm cầu Tây Ninh ở lễ bàn giao ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện phát thanh, truyền dẫn thông qua hạ tầng mạng 3G/4G, giảm công sức lao động, tự động hoá nhiều khâu trong quá trình vận hành, không cần hạ tầng phát FM (không cần phải có máy phát sóng và cột ăng ten). Từ đó, giúp giảm thiểu tình trạng mất an toàn do cột ăng ten xuống cấp theo thời gian; không cần phải xin giấy cấp phép sử dụng tần số và gia hạn tần số, do đó tiết kiệm được chi phí mua sắm, bảo quản, bảo trì, sửa chữa, điện cung cấp…mà vẫn đảm bảo được chất lượng âm thanh tốt nhất.