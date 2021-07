Thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang trong thang máy tự nhận 'thiếu văn minh'

Chiếc khẩu trang đã qua sử dụng mà anh Bắc bỏ lại thang máy Ảnh Đan Hạ Trước đó, khoảng 10 giờ 33 ngày 27.7, anh Bắc cùng 2 thanh niên thuê phòng 16.01 tòa V4 chung cư Home City cùng đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 16.

Quá trình di chuyển, anh Bắc không đeo khẩu trang và khạc nhổ ra sàn thang máy, sau đó lấy khẩu trang lau miệng rồi treo lên chai nước sát khuẩn trong thang. Các hành vi này đã được camera giám sát trong thang máy ghi lại.

Anh Hoàng Văn Bắc tại cơ quan công an Ảnh Đan Hạ Tiếp nhận thông tin, Công an P.Yên Hòa đã mời anh Bắc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Bắc thừa nhận toàn bộ hành vi và cho rằng do vướng ở cổ họng nên đã 3 lần khạc nhổ xuống sàn thang máy. Sau đó, do khẩu trang bị đứt dây, không sử dụng được nên anh này treo vào chai cồn sát khuẩn trong thang máy, rồi về phòng.

“Tôi đã biết được hành vi của mình là thiếu văn minh và nguy hiểm trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp”, anh Bắc tường trình.

Trong ngày 28.7, UBND P.Yên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Bắc số tiền 3 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế” và 1 triệu đồng về hành vi “vứt, bỏ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại chung cư”.

Theo người đứng đầu UBND P.Yên Hòa, mức phạt này là cao nhất trong khung phạt, không có tình tiết giảm nhẹ.