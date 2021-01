Thanh Niên khởi công xây nhà tặng người dân vùng sạt lở

6 giờ sáng 5.1, PV Thanh Niên cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị xuất phát từ TP.Đông Hà đi lên Hướng Việt, chỉ kịp ăn tạm bánh mì lót dạ. “Đường xa lắm, lại chỉ mới được khắc phục tạm. Mình đi càng nhanh, càng sớm càng tốt, để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra”, thiếu tá Phạm Thành Long , Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị, nói.

Ngay từ lối rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh tây ở TT.Khe Sanh, sương mù phủ kín lối. Khó khăn và nguy hiểm nhất là khi đoàn xe chở người cùng vật liệu xây nhà trườn qua đèo Sa Mù. Trên con đèo cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, vẫn còn rất nhiều điểm sạt lở đang được khắc phục. Chúng tôi mò mẫm di chuyển với tốc độ chỉ 5 - 10 km/giờ với tầm nhìn 2 - 3 m do sương mù dày đặc, trên con đường chỉ rộng chừng 5 - 6 m, một bên là núi cao, một bên vực sâu. Ai cũng lo lắng nhưng không dám nói gì, chỉ đến khi hết sương mù, ánh sáng lộ ra thì mới nghe có rất nhiều tiếng thở ra nhẹ nhõm...

Cũng trong dịp này, Báo Thanh Niên đã trao tặng 4 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng tiền mặt) cho 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hướng Việt. Từ sau sự cố thiên tai, mất đồng đội, 4 cán bộ chiến sĩ này vẫn bám trụ tại địa bàn, giúp đỡ người dân. Những suất quà nghĩa tình này do ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, Bà Rịa-Vũng Tàu) tài trợ.

Trước chuyến đi này chừng nửa tháng, Báo Thanh Niên và Công an Quảng Trị đã đi khảo sát và lựa chọn 6 hộ dân để tặng nhà từ đề xuất của chính quyền địa phương. Hồi đầu tháng 11.2020, sau khi vào được Hướng Việt cùng đoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị, chứng kiến khu vực này tan hoang vì lũ quét, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã đề nghị với Thanh Niên: “Báo Thanh Niên chỉ cần xin kinh phí từ các nhà hảo tâm, còn Công an tỉnh Quảng Trị sẽ đứng ra dựng lại nhà cho bà con”.

Cùng mọi người bổ những nhát cuốc đầu tiên đào móng cho ngôi nhà mới, bà Hồ Thị Vươn (thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt) nói: “Với tôi đây là giấc mơ có thật. Nếu không có trận mưa lũ, sạt lở vừa qua thì tôi cũng không có tiền dựng nhà, huống chi tất cả đã bị cuốn trôi hết”. Còn chị Hồ Thị Đá, người phụ nữ đơn thân có tới 6 người con, mừng tủi bảo rằng ở vùng cao khốn khó này, những người có hoàn cảnh như chị chưa bao giờ dám mơ tới một ngôi nhà tươm tất. “Vậy mà điều đó đã đến rất gần rồi. Mẹ con tôi quá hạnh phúc đến nỗi không biết nói lời cảm ơn như thế nào cho xứng”, chị Đá nói trong nước mắt mừng vui.

Theo thiết kế, 6 ngôi nhà sẽ được dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Vân Kiều. Nhà có trụ bê tông, mái lợp tôn chống nóng, sàn và bao quanh được đóng bằng gỗ. 6 ngôi nhà có tổng kinh phí 400 triệu đồng, do bạn đọc Báo Thanh Niên tài trợ. Sở dĩ chúng tôi đẩy nhanh tiến độ, khởi công sớm nhất có thể là để bà con được đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà mới. Cũng chính vì mong muốn đó, ngay trong ngày khởi công, ngoài nhân công của nhà thầu, đã có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an H.Hướng Hóa tăng cường vào Hướng Việt để góp công xây nhà. Thiếu tá Hải Hà, Trưởng công an xã Hướng Việt, cho biết khi cứu dân trong thiên tai, các anh đã mất một đồng đội (đại úy Trương Văn Thắng, công an viên xã Hướng Việt), nay những người đang sống, đang công tác ở Công an xã sẽ làm hết sức mình để giúp dân, để xứng đáng với sự hy sinh của đại úy Thắng. “Chúng tôi sẽ có mặt khi người dân cần”, thiếu tá Hà khẳng định.