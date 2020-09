Thi đua yêu nước - động lực để EVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết toàn quốc lần thứ XII của Đảng, EVN đã phát động và phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Thực hiện chương trình tiết kiệm điện”, “Tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán lẻ đến hộ nông thôn”, “Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử”… trong khối các tổng công ty điện lực. Hay các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Trạm biến áp kiểu mẫu”,... tại khối các công ty truyền tải điện; các phong trào thi đua “Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong đại tu, sửa chữa”... tại các tổng công ty phát điện;...

Đặc biệt, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh trong Tập đoàn và các đơn vị là những điểm sáng mới, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Một số nghiên cứu khoa học tiêu biểu đã được áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế lớn như: Nghiên cứu thiết kế cửa nhận nước ở thủy điện Sơn La; vệ sinh cách điện lưới phân phối (22-35-10 kV) đang mang điện bằng nước áp lực cao; giám sát dầu online tại trạm biến áp 500 kV; sửa chữa lưới điện không cần cắt điện... Những nghiên cứu này đã tiết kiệm cho Tập đoàn hàng trăm tỉ đồng.

EVN được giá là tập đoàn hàng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh Ảnh: EVN

Cùng với đó là thi đua theo chuyên đề của tập đoàn, các đơn vị thành viên. Đặc biệt, các phong trào thi đua nước rút, phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm, nhằm mục tiêu hoàn thành, vượt tiến độ các công trình được người lao động hăng hái tham gia, trở thành động lực quan trọng đóng góp vào sự thành công của các công trình xây dựng điện trọng điểm, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế xã hội như: Thủy điện Lai Châu đóng điện 3 tổ máy và tổ chức khánh thành sớm hơn so với tiến độ được phê duyệt 1 năm; phong trào thi đua liên kết xây dựng đường dây 500 kV mạch 3; phong trào thi đua trên công trình Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên hải 3 mở rộng; phong trào “Thi đua nước rút các tổ máy số 1, số 2 thuộc Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Nhà máy Thủy điện Trung Sơn phát điện vượt tiến độ, an toàn, chất lượng”...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầu tư lưới điện khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỉ đồng. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, các tổng công ty điện lực đã chủ động thu xếp các nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho hơn 19.700 hộ dân chưa có điện tại địa bàn khó khăn. Đặc biệt tháng 7.2018, Tập đoàn đã đưa điện lưới đến 2 xã cuối cùng chưa có điện trên cả nước (xã Ch’ơm và Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Kết quả công tác đầu tư đã góp phần cấp điện lưới cho hơn 300 xã chưa có điện và gần 350.000 hộ dân nông thôn chưa có điện. Tập đoàn cũng đã hỗ trợ xây dựng 8 công trình trường học, trung tâm giáo dục ở các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Kon Tum với kinh phí 115 tỉ đồng; xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá lớn C (Trường Sa), công trình phòng tránh thiên tai miền Trung...

Có thể nói, nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đưa điện lưới quốc gia về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn đã và đang góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với những thành tích xuất sắc đạt được, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.