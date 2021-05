Thợ mỏ sẵn sàng cho ngày bầu cử

Theo Đảng ủy Than Quảng Ninh, tuyên truyền bầu cử được các đơn vị thực hiện 3 đợt: Đợt 1 từ đầu tháng 1 đến hết tháng 3; đợt 2 từ đầu tháng 4 đến ngày bầu cử 23.5; đợt 3 sau ngày bầu cử. Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử và sau bầu cử, các đơn vị trong toàn Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung trọng tâm như: tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử, cử tri; các quy định về bầu cử, thể thức bầu cử; kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

Tại Công ty than Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) hiện có trên 3.600 công nhân lao động, trong đó có 347 cử tri ở khu tập thể Vĩnh Xuân và khu tập thể Quang Trung đăng ký bầu cử tại Tổ bầu cử số 18 - phường Mạo Khê. Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty than Mạo Khê cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện cao điểm trong tháng 4 và tháng 5.2021. Ngoài việc tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, công đoàn, chi đoàn thanh niên, Công ty chú trọng tuyên truyền trực quan về bầu cử tại các khu vực tập trung đông công nhân như nhà giao ca, mặt bằng sân công nghiệp, khu văn phòng công ty, khu tập thể, công viên Mạo Khê để công nhân lao động công ty cũng như nhân dân trên địa bàn nắm rõ và thực hiện tốt công tác bầu cử.

Anh Nguyễn Văn Ngữ, công nhân Phân xưởng Cơ điện Vận tải khu vực Cao Thắng, hiện đang ở Khu chung cư 5 tầng của than Hòn Gai cho biết, các công nhân đã được lãnh đạo phân xưởng, lãnh đạo công ty tuyên truyền, quán triệt các nội dung về bầu cử nên nắm bắt rất rõ, đặc biệt là tiểu sử của các ứng cử viên. “Với trách nhiệm của một công dân, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri Quảng Ninh cũng như cử tri ngành than để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, anh Ngữ nói.

Tại vùng than Cẩm Phả, người lao động các đơn vị đang thi đua lao động sản xuất hướng đến ngày hội toàn dân đi bầu cử. Công ty CP Than Cọc Sáu là đơn vị khai thác than lộ thiên lớn tại Cẩm Phả, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, của TP.Cẩm Phả và phường Cẩm Phú, công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, thực hiện công tác tuyên truyền ngay từ đầu tháng 4.2021. Công ty bố trí các khẩu hiệu tuyên truyền bằng phướn thả lớn tại khu văn phòng, nhà Văn hóa công nhân, bến xe công nhân, tuyên truyền tại các công trường, phân xưởng, nhà giao ca… Công ty đã phối hợp với phường Cẩm Phú bố trí các địa điểm bầu cử, hỗ trợ tuyên truyền tại các khu vực bầu cử và cử cán bộ, công nhân tham gia công tác bầu cử của địa phương.

Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho công tác bầu cử và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giúp cho cán bộ, công nhân lao động hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các đơn vị đã tăng cường phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương để làm tốt công tác an ninh trật tự và công tác quản lý khai trường trước, trong và sau đợt bầu cử.

Đại diện TKV cho hay, tất cả cử tri các đơn vị thuộc TKV tại vùng mỏ Quảng Ninh đã sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với cử tri cả nước thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23.5.2021.