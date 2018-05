Thời tiết 7 ngày tới: Bắc - nam chuyển mùa, đề phòng giông sét

* Cảnh giác bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa mùa và hè thu; bệnh chổi rồng trên nhãn

Do các nhiễu động thời tiết xấu trên cao nên ngày thứ bảy (5.5) miền Bắc vẫn còn mưa nhưng giảm dần so với những ngày vừa qua, riêng vùng núi vẫn còn mưa vừa, mưa to vài nơi.