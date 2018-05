Thời tiết tuần tới: Nắng nóng ở cả ba miền, có nơi trên 38 độ C

* Đề phòng dịch châu chấu ở miền Bắc; đạo ôn trên lúa trổ bông

Cuối tuần, nắng nóng còn gay gắt trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ 35 - 38oC, vùng phía tây từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi trên 38oC. Qua tuần sau, thời tiết thay đổi nhanh do phía bắc có không khí lạnh yếu đẩy rãnh thấp xuống miền Bắc, đặc biệt sau đợt nắng nóng, giông mạnh có thể kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sấm sét và gió giật. Mưa sẽ mở rộng ra phía đông và các tỉnh bắc miền Trung, có nơi mưa to nên cần đề phòng sạt lở ở vùng núi phía bắc, cuối tuần mưa giảm nắng tăng, bắt đầu đợt nắng nóng trở lại, nhất là ở miền Trung

oC, thỉnh thoảng có mưa giông vài nơi vào chiều tối. Tình hình khô hạn đang vào giai đoạn cao điểm nên nguy cơ cháy rất cao. Vùng duyên hải từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết khó chịu do nắng nóng gay gắt từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất 35 - 37C, thỉnh thoảng có mưa giông vài nơi vào chiều tối. Tình hình khô hạn đang vào giai đoạn cao điểm nên nguy cơ cháy rất cao.

Các tỉnh miền Nam ảnh hưởng chủ yếu của gió chướng (đông nam) nên cuối tuần mưa giông xuất hiện. Qua tuần sau gió mùa tây nam sẽ quay trở lại và cường độ mạnh dần nên mưa nhiều hơn, từ sáng đến trưa trời ít mây và nắng gắt, do độ ẩm tăng nên cảm giác oi bức khó chịu. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36oC, hầu hết các địa phương có mưa tập trung từ sau 15 giờ đến tối. Sau gần một tuần ít mưa và oi nóng, miền Nam cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét đánh, lốc xoáy mưa đá và gió giật, có nơi mưa to có thể gây ngập sâu.

Tình hình sâu bệnh có thể diễn biến khá phức tạp trong 7 ngày tới, miền Bắc mưa nắng thất thường nên bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên diện tích lúa đang trổ, bệnh lùn sọc đen tiếp tục trên trà lúa muộn. Miền Bắc cũng được khuyến cáo châu chấu tre lưng vàng gây hại có thể xuất hiện trên diện rộng.

Các tỉnh Nam bộ cần thường xuyên theo dõi bẫy đèn để kịp thời phòng trị rầy nâu. Kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa cũng có khả năng bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh, đạo ôn cổ bông trên các trà lúa đang trổ và làm đòng. Các vùng trồng hồ tiêu chú ý bệnh “chết nhanh chết chậm” khi thấy phần dây thân ở trên mặt đất có dấu hiệu bị héo, lá ngả vàng và rụng, phần rễ và thân ngầm bị thối.

Đối với các loại cây trái khác như điều, xoài... những cơn mưa đầu mùa có thể gia tăng bệnh hại trên cây do nấm như thán thư, thối trái, thối rễ. Sau mỗi cơn mưa, nên dùng nước tưới phun để rửa cây, rung để làm sạch nước mưa, nhằm hạn chế nấm bệnh.