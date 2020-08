Thực hư chuyện bảo vệ dân phố không bằng lái tông loạt xe máy ở Bùi Viện

Khuya 28.8, mạng xã hội TikTok và Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải chuyên dụng có dán chữ Công an Q.1 cho rằng do một bảo vệ dân phố điều khiển tông hàng loạt xe máy trên Phố đi bộ Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM).

Theo các clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe ô tô bán tải chuyên dụng bất ngờ lao nhanh tông hàng loạt xe máy đậu bên đường, người đi đường và chiếc xe rác. Vụ việc diễn ra trong tích tắc khiến những người xung quanh không kịp phản ứng.

Thông tin từ các bài đăng tải cho rằng người lái xe ô tô trên là dân phòng, có người lại viết đó là bảo vệ dân phố không có bằng lái nhưng lái xe nên gây hậu quả nghiêm trọng.

Đoạn clip nhận được nhiều bình luận và chia sẻ sau đó, đa số các ý kiến nhắc (tag) tên người thân của mình vào phần bình luận để nhắc nhở mọi người ra đường chú ý cẩn thận hơn, vì sự cố có thể ập đến bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, đây chỉ là các thông tin từ người dùng mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28.8.2020. Thông tin ban đầu, chiếc xe bán tải BS xanh 51A-4125 chạy từ trụ sở Công an P.Phạm Ngũ Lão trên đường Bùi Viện bất ngờ tông vào nam nhân viên đang dắt xe máy tại quán bar kế bên.

Ô tô kéo lê xe máy khoảng 30 m, tiếp tục lao qua phần đường đối diện, hất văng nam công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao lên vỉa hè, tông vào nhiều bàn ghế của 3 quán nhậu, đâm hỏng một tủ điện và 3 xe máy trước khi dừng lại dưới lòng đường.

Sau va chạm, người bước từ xe bán tải xuống là một bảo vệ dân phố.

Hậu quả, xe tô tô hư hỏng phần đầu bên trái, 4 xe máy bị hư thân xe. 2 người dân bị trầy xước nhưng không có yêu cầu thăm khám cấp cứu. Ngoài va chạm với các phương tiện trên, xe ô tô còn gây hư hỏng một số bàn ghế vật dụng khác, làm hư hỏng một tủ điện lực của TP. CSGT - trật tự Công an Q.1 ước tính thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Tủ điện lực của TP cũng bị hư hỏng Ảnh: CTV

Bước đầu, CSGT - trật tự Công an Q.1 nhận định đây là một sự cố thao tác trong lái xe và khẳng định bảo vệ dân phố không có nồng độ cồn trong hơi thở và có bằng lái ô tô hợp lệ hạng C do Sở GTVT TP.HCM cấp, có giá trị sử dụng đến 1.12.2020.