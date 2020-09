Thực hư thông tin tăng ở chùa phá giới: Thừa nhận 'có đánh bài' nhưng đã lâu

Clip dậy sóng

Cư dân mạng “dậy sóng” bởi bài viết kèm clip cùng nhiều hình ảnh cho rằng một số tăng/sư thầy trong chùa Long Thành phá giới, thiếu chuẩn mực. Bài viết của Facebooker H.P cho rằng vị trụ trì chùa Long Thành đã phá giới, tổ chức chứa chấp đánh bài ăn tiền , nhậu nhẹt ăn thịt tại chùa, hành hung người già neo đơn được nuôi tại chùa…, thậm chí còn tố cả hành vi vi phạm pháp luật; kèm theo đó là nhiều clip, hình ảnh liên quan.

Bài đăng tố cáo trên mạng xã hội Ảnh: chụp màn hình

Trong số các clip, có hình ảnh một số tăng trong chùa này đang đánh bài cạnh một số tờ giống tiền; kết thúc ván bài, những người chơi lấy các tờ giống tiền chung cho người thắng. Ngoài ra còn có clip quay cảnh bếp ăn với thực phẩm thịt, cá ; một bà lão tố cáo bị “sư phụ” đánh…

Sự việc gây bức xúc và tranh cãi bởi dân mạng cho rằng người tu hành không thể có những hành vi như các clip tố cáo. Đồng thời, nhiều người cũng đặt vấn đề có thể hình ảnh bị dàn dựng để vu khống nhà chùa hoặc nhằm mục đích câu view.

“Nếu có bằng chứng thì phải phanh phui. Nhưng nếu là vu khống thì phải trả lại sự trong sáng cho nhà chùa”, tài khoản Kiên Vu nêu. Tài khoản Robin đề nghị: “Xác minh người trong hình, trong clip có phải sư ở chùa Long Thành không thì rõ”. Một dân mạng khác cũng lên tiếng: “Đề nghị cơ quan CSĐT vào cuộc, nếu đúng cần phải nghiêm trị, còn không đúng phải trị tội người tung tin giả”.

Lực lượng an ninh đang xác minh làm rõ

PV Thanh Niên liên hệ với đại đức Thích Thiện Tâm (trụ trì chùa Long Thành) và được vị này cho biết sự việc trên hoàn toàn là xuyên tạc: “Không biết, không nghe nói, ở đây dưới quê, đâu có bài bạc gì”. Sau khi PV cung cấp tên Facebooker có bài viết tố cáo thì đại đức Thích Thiện Tâm cho biết: “Nó là nhóm chuyên phá chùa”.

Thế nhưng trong ngày 4.9, đại đức Thích Thiện Tâm đã viết bản tường trình gửi T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Bản tường trình thừa nhận: “Thông qua bài viết có đề cập đến vấn đề “đánh bài” của một số tăng trong chùa, sự việc này đã xảy ra cách đây 4 năm, trong hình là chú cư sĩ tên Nhựt (hiện tại chú đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) cùng với vài chú nhỏ đang đánh bài trong dịp tết với hình thức là vui chơi giải trí , không mang tính chất sát phạt “ăn tiền”, con không hay biết. Còn về vấn đề “đánh người đang nuôi dưỡng trong chùa và chọn trai” là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc”.

Bản giải trình của trụ trì chùa Long Thành Ảnh: Chùa Long Thành cung cấp

Chiều qua, Thanh Niên liên lạc với thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, được vị này cho biết phía Ban trị sự đã đi xác minh, trụ trì chùa Long Thành cũng có bản giải trình Hội đồng trị sự và cho biết sự việc xảy ra mấy năm trước.

Khi PV đặt câu hỏi: “Trong clip có đến 2 tăng, sao bản giải trình chỉ có 1 tăng?”; Thượng tọa Thích Phước Hạnh trả lời: “Trong chùa có 2 người (tăng - PV), để tôi nói bổ sung, hiện đang trình với hòa thượng trưởng ban xin ý kiến kiểm điểm trụ trì và xử lý những người có liên quan”. Thượng tọa Thích Phước Hạnh hứa khi nào có kết quả sẽ thông tin đến báo chí.

Thượng tọa Thích Phước Hạnh cũng cho biết thêm các hành vi bị cấm trong các chùa theo nội quy tăng sự là: đánh bài chơi, đánh bài ăn thua bằng tiền, ăn thịt, dùng vũ lực với người khác... “Nếu vi phạm sẽ kỷ luật. Lần đầu sẽ bắt sám hối , nếu còn ngoan cố tái phạm thì tẩn xuất (trục xuất - PV)”, thượng tọa Thích Phước Hạnh nói.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã nắm thông tin qua báo chí, sẽ chỉ đạo Công an H.Long Hồ làm rõ vụ việc. Thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng công an H.Long Hồ thì khẳng định đang chỉ đạo lực lượng an ninh xác minh làm rõ.