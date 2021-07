Thực phẩm tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá

Đua nhau đội giá

Theo khảo sát của Thanh Niên ngày 30.7, nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội bắt đầu phát phiếu để kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào chợ. Dù lượng người đi chợ khá vắng vẻ, nhưng các mặt hàng lại có sự biến động tăng mạnh.

Khảo sát tại một số chợ dân sinh như Khương Thượng (Q.Đống Đa), Vĩnh Tuy (Q.Hai Bà Trưng), Đồng Xa (Q.Cầu Giấy), Giang Biên (Q.Long Biên)… nhiều mặt hàng cũng tăng giá chóng mặt. thịt lợn mông, ba chỉ, nạc vai tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, từ 120.000 - 150.000 đồng/kg; thịt bò, thăn, bắp tăng 40.000 đồng, từ 260.000 đồng/kg lên 300.000 đồng/kg. Các loại rau xanh cũng tăng giá nhẹ, dưa chuột từ 15.000 - 20.000 đồng/kg tăng lên 40.000 đồng/kg; đậu phụ từ 3.000 đồng/bìa, lên 4.000 đồng/bìa; bí xanh, bắp cải tăng từ 18.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg…

Trứng gà là mặt hàng tăng giá nhiều nhất kể từ khi Hà Nội giãn cách Ảnh Dương Lan

Tại chợ Nhân Chính (Q.Thanh Xuân), chỉ sau 1 đêm, giá gà ta đã tăng thêm 10.000 đồng/kg. Trong đó, gà sống giá 150.000 đồng/kg, gà làm sẵn 180.000 đồng/kg. So với cách đây 1 tuần, trước khi Hà Nội thực hiện giãn cách, giá gà đã tăng thêm 20.000 đồng/kg.

Theo anh Đỗ Văn Dự, tiểu thương bán gia cầm tại chợ Nhân Chính, bình thường quầy gia cầm bán cả ngày, tuy nhiên, những ngày qua hàng về ít hơn, lượng khách cũng vắng nên chỉ bán buổi sáng, buổi chiều bán cách nhật. “Mỗi ngày, tôi bán được 40 con gà, vịt, chủ yếu cho khách quen. Nhiều người lo ngại dịch bệnh mua một lần 2 - 3 con về ăn dần”, anh Dự nói.

Đáng chú ý, mặt hàng tăng mạnh nhất là trứng gà ta, trước giãn cách, giá trứng chỉ 30.000 - 35.000 đồng/chục, sáng nay đã tăng giá lên 55.000 - 60.000 đồng/chục. Một tiểu thương bán trứng tại chợ Vĩnh Hồ (Q.Đống Đa), cho hay: “Giá tăng cao quá, tôi phải dừng nhập vì có lấy cũng khó bán. Chưa kể, chẳng may vỡ vài quả, coi như lại lỗ. Đa số người dân đã mua tích trữ từ trước khi giãn cách”.

Giá tăng do khâu vận chuyển

Việc giá thực phẩm bất ngờ tăng, khiến nhiều người dân đi chợ ngỡ ngàng, chị Kiều Thu Hồng, ở phố Hoàng Văn Thái (Q.Thanh Xuân), than thở: “Sáng nay tôi đi chợ, nghe rau thịt tăng giá mà không tin vào tai mình. Mấy tháng nay, thu nhập của gia đình đã bị cắt giảm, ăn uống, chi tiêu đều phải tiết kiệm. Những người lao động như chúng tôi đi chợ dân sinh mua hàng cho rẻ, mà giờ giá ở chợ cũng đắt ngang siêu thị”.

Lý giải về việc gà tăng giá bất ngờ, Anh Đỗ Văn Dự, tiểu thương bán gia cầm tại chợ Nhân Chính kể trên, cho hay: “Gà nhà tôi thường lấy từ các mối buôn ở Hòa Bình, mấy ngày hôm nay lực lượng chức năng ở Hòa Bình và Hà Nội làm rất chặt, các chốt kiểm soát có từ xã, đến huyện, gà vào được chợ cũng rất khó khăn. Do phải qua nhiều trạm kiểm soát, một số mối hàng nghỉ không giao hàng, nên giá đội lên”.

Từ ngày hôm nay, nhiều chợ dân sinh kiểm soát chặt chẽ người dân đi chợ mua hàng Ảnh Hạnh Đinh

Theo các tiểu thương, có nhiều nguyên nhân khiến hàng hóa ở chợ dân sinh tăng giá. Ngoại trừ mặt hàng trứng do khan hiếm nguồn hàng, các loại thực phẩm, rau xanh tăng giá còn do khâu vận chuyển vào nội thành khá khó khăn và thêm một lý do nữa là chợ đầu mối Đền Lừ tạm đóng cửa vì có ca F0.

Đối với mặt hàng thịt lợn, nhiều người bán hàng cho biết do nhà cung cấp thịt lợn lớn cho thị trường toàn quốc là Vissan dừng hoạt động vì có ca F0 nên dẫn đến thị trường bị ảnh hưởng.

Về vấn đề này, đại diện hệ thống siêu thị VinMart/VinMart+ cho biết, khách hàng có thể sử dụng thịt mát MEATDeli để thay thế. Tại Hà Nội, sản lượng cung ứng tăng gấp đôi so với trước đây. Về nguồn cung nguyên liệu, Masan sở hữu trang trại nuôi lợn công nghệ cao tại Nghệ An với quy mô 250.000 lợn thịt/năm. Do vậy, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cũng khẳng định, trong bất kỳ tình huống nào hàng hóa cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân, kể cả khi nhu cầu mua sắm tăng cao.