Thương binh 4/4 gửi thư cảm ơn CSGT Hải Dương cứu giúp lúc bị nạn

Ngày 14.8, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đang làm đề xuất gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khen thưởng đại úy Nguyễn Thiện Dương, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Gia Lộc, vì hành động cứu giúp người dân gặp nạn.

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc nhận được thư cảm ơn của ông Phạm Văn Quyết (64 tuổi, thương binh 4/4, đại tá quân đội về hưu, ngụ phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), người được đại úy Dương cứu giúp khi ngã bất tỉnh, chảy nhiều máu trên quốc lộ 37.

Trong thư ông Quyết viết: "Tôi xin trình bày một việc làm tốt của đồng chí Dương và tổ công tác CSGT thuộc Công an huyện Gia Lộc. Vào khoảng 4 giờ 30 ngày 18.7, tôi đi xe đạp thể thao trên đường về đến đoạn Bệnh viện Nhi Hải Dương không may cán vào chướng ngại vật và chết ngất, máu chảy nhiều. Rất nhiều người đi qua đều tránh không cứu giúp. Rất may cho tôi, tổ công tác của đồng chí Dương đi công tác về nhìn thấy, từ bên kia đường đã vòng xe trở lại, dừng xe ô tô chắn để xe phía sau không cán phải tôi. Anh Dương kiểm tra tình trạng tai nạn của tôi, gọi cấp cứu 115, gọi gia đình tôi để thông báo. Tôi được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, chiếu chụp và khâu 30 mũi".

Thư cảm ơn ông Phạm Văn Quyết gửi Trưởng Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Ảnh NVCC

Sau khi ra viện, được gia đình thông tin số điện thoại và đơn vị công tác của đại úy Dương, ông Quyết đã viết thư cảm ơn và hẹn khi có điều kiện sẽ đến thăm anh Dương cùng đồng đội.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Quyết xúc động: “Vợ tôi còn cho biết, anh Dương thường xuyên gọi điện, hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi rất cảm kích và cho rằng đây là hành động vô cùng đáng quý của người chiến sĩ công an nhân dân”.

Nhớ lại sự việc hôm đó, đại úy Nguyễn Thiện Dương cho biết thêm: "Sau khi xử lý vụ tai nạn trên quốc lộ 37, tôi lái xe về cơ quan. Đến đoạn gần Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương tôi thấy có cánh tay đưa lên rồi biến mất rất nhanh. Lúc đó, trời vẫn còn tối, lại thêm sương mù nên rất khó quan sát. Di chuyển xe được vài trăm mét nữa thì tôi mới nghĩ rất có thể đó là người bị tai nạn, nên đánh xe quay lại. Lúc tôi quay lại thì vừa vặn có 1 xe container đang tiến về phía đó. Tôi nhanh chóng vượt lên và ra hiệu cho chiếc xe container dừng lại vì sợ xe sẽ cán phải người bị ngã. Đúng như tôi nghĩ, cánh tay tôi vừa thấy là của một bác lớn tuổi (ông Quyết - phóng viên) đang nằm gục dưới đường, mặt bị chảy nhiều máu".

Sau khi kiểm tra thương tích cho ông Quyết, đại úy Dương chạy ra đường vẫy xe để chở người bị nạn đi cấp cứu. "Tôi đang mặc cảnh phục mà gọi 5, 6 xe nhưng không xe nào dừng lại. Tôi đành vội gọi 115 để đưa bác ấy đi viện", đại úy Dương nói.

Nhận được thư cảm ơn của ông Quyết, đại úy Dương rất xúc động. "Tôi cho việc mình làm là nghĩa vụ, trách nhiệm của người chiến sĩ công an, luôn tận tụy với nhân dân. Tôi hy vọng tất cả mọi người sống trách nhiệm với cộng đồng hơn, sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn. Nhân đây, tôi xin chúc bác Quyết mạnh khỏe", đại úy Dương chia sẻ.