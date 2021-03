Thưởng 'nóng' cho 2 thanh niên dũng cảm bắt cướp

Ngày 6.3, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Giám đốc Công an tỉnh vừa khen thưởng “nóng” 2 thanh niên là anh La Thanh Vũ và Nguyễn Văn Út, cùng ở Đại Hải, H.Kế Sách và thiếu tá Lâm Hoài Thanh, Trưởng Công an xã An Hiệp, H.Kế Sách vì thành tích xuất sắc, dũng cảm trong truy bắt nghi phạm cướp tài sản.

Khoảng 19 giờ ngày 9.2, chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, ở xã Đại Hải, H.Kế Sách chạy xe máy SH Mode mang BS 83C1 - 435.42 đi từ xã Đại Hải đến H.Phụng Hiệp (Hậu Giang) thì bị nghi phạm Lâm Hoài Thuận (25 tuổi, ở P.2, TP.Sóc Trăng) dùng đá ném vào. Do hoảng sợ nên chị Kiều bỏ lại xe và chạy vào nhà người dân lánh nạn. Sau đó, Thuận cướp xe điều khiển chạy về hướng TP.Sóc Trăng. Lúc này, anh La Thanh Vũ và Nguyễn Văn Út phát hiện nên truy đuổi. Khi đến khu vực (xã An Hiệp, H.Châu Thành), anh Vũ và anh Út phối hợp với thiếu tá Lâm Hoài Thanh, Trưởng Công an xã An Hiệp bắt giữ được Thuận.

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương tinh thần dũng cảm kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng công an và đặc biệt là 2 anh La Thanh Vũ và Nguyễn Văn Út. Đại tá mong rằng trong thời gian tới, lực lượng công an địa phương phát huy những thành tích đã đạt được và nhận được nhiều đóng góp của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh với tội phạm, từ đó góp phần giữ gìn bình yên cho cuộc sống nhân dân.