Thuyền hoa, cây cảnh chưng Tết cập bến Bình Đông: 'Xin đừng mua hoa ngày 30 Tết'

Ông Thành cho biết lượng thuyền bán quất tại chợ hoa thời điểm này chỉ bằng 1 phần 3 so với các năm trước. “Một mặt là do dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người sợ việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, phần là do miền Tây năm nay bị xâm nhập mặn nên việc trồng các loại cây cảnh này rất khó. Tôi phải mua nước ngọt để tưới cho cây, dù vậy lượng hạnh đem bán cũng chỉ bằng 1 phần 3 năm ngoái. Còn những người không có nước tưới, cây chết hết”, người chủ thuyền này kể.