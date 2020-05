Tiếng chuông năm tháng ngân dài...

Chợt nghĩ đến một dòng chảy lịch sử và hiện tại đan xen. Q.10 là nơi gần 190 năm trước đã xảy ra vụ án từng kinh động một triều đại!

Việt Nam Quốc Tự khi xưa tọa lạc trên khu đất rộng 4,5 mẫu do chính quyền Sài Gòn cấp, và kiến trúc sư danh tiếng Ngô Viết Thụ vẽ đồ án thiết kế, với đặc trưng của một công trình mang dấu ấn kiến trúc Phật giáo, có ý nghĩa tôn vinh những giá trị tinh thần tâm linh trong đời sống người dân Sài Gòn. Nhưng rồi theo thời gian và biến động lịch sử, khu đất này đã bị thu hẹp lại rất nhiều.

Điều đặc biệt là một số dự án khác với quy hoạch bề thế của tập đoàn này tại TP.HCM cho đến nhiều năm sau này, không hiểu vì lý do gì, cũng không thực hiện được. Còn ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự, mấy năm sau lại tiếp tục được tôn tạo, xây dựng thêm ngôi bảo tháp cao 13 tầng, kế cận những công trình tồn tại trước đó.

Thành Phiên An Gia Định do Đức Tả quân Lê Văn Duyệt xây dựng xong năm 1830 lúc đang giữ chức tổng trấn. Người con nuôi của ông, nguyên có họ tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Khôi, vốn người Cao Bằng, được Lê Văn Duyệt thu nạp lúc ông còn làm quan Kinh lược ở đất Thanh Hóa, nhưng sau đó được đổi họ thành Lê Văn Khôi. Sau khi cùng vào Nam với Lê Văn Duyệt, được phong chức phó vệ úy trong quân. Vào thời điểm thành Phiên An xây xong, thì Lê Văn Duyệt đã mất.