Tìm hiểu dòng khẩu trang bán chạy bậc nhất thị trường Nhật Bản

Danh tiếng đến từ đất nước mặt trời mọc

Khi nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến những mặt hàng tiêu dùng chất lượng đã tạo nên thương hiệu “made in Japan” nổi tiếng. Unicharm là nhà sản xuất các sản phẩm vệ sinh chăm sóc trẻ em, phụ nữ, người lớn tuổi từ vải không dệt hàng đầu tại quốc gia này. Trong đó, khẩu trang 3D Mask từ thương hiệu Unicharm đã và đang chiếm thị phần hàng đầu thị trường Nhật Bản với hàng loạt sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Trước đây, người Nhật thường sử dụng các loại khẩu trang làm từ vải không dệt, có nếp gấp. Khẩu trang 3D lần đầu tiên được Unicharm giới thiệu vào năm 2003 và nhanh chóng chiếm được thị phần lớn. “Điều này là nhờ khả năng phòng chống khói bụi, vi rút, bụi mịn PM2.5 cũng như thiết kế độc đáo ôm sát những đường nét của gương mặt, đồng thời tạo ra khoảng trống cho việc hít thở”, ông Kikuo Tomioka, đại diện Unicharm Nhật Bản cho biết.

Tiếp nối những thành quả bước đầu đó, nhà sản xuất Nhật Bản còn đáp ứng nhu cầu thị trường với 2 dòng sản phẩm riêng biệt dành riêng cho người lớn và trẻ em, nổi bật là Unicharm 3D Mask Virus Block (dành cho người lớn) và Unicharm 3D Mask Kids (dành cho trẻ em dưới 10 tuổi), qua đó đồng hành trong việc bảo vệ sức khỏe của nhiều thế hệ người Nhật. Đây cũng là dòng khẩu trang được tin dùng hàng đầu tại Nhật Bản với doanh số đứng đầu thị trường.

Chất lượng Nhật cho người Việt

Hiện nay, người Việt đang có cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn khi Công ty Cổ phần Diana Unicharm Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản đã nhập khẩu và phân phối các dòng khẩu trang Unicharm 3D Mask và Unicharm 3D Mask Virus Block từ năm 2011.

Các dòng khẩu trang của Unicharm 3D Mask nhanh chóng được lòng người tiêu dùng nhờ chất lượng vượt trội, bảo vệ sức khỏe hô hấp của người lớn và trẻ nhỏ

Điểm nổi bật của 2 sản phẩm này là chất lượng an toàn được kiểm định kỹ càng trước khi xuất xưởng, cũng là yêu cầu tiên quyết mà hãng đặt ra do đặc thù các dòng sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Dựa trên kết quả thí nghiệm của tổ chức Nelson Labs (Mỹ), khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block và Unicharm 3D Mask Kids đã được Hiệp hội sản phẩm vệ sinh Nhật Bản công nhận khả năng chống siêu bụi mịn PM 0.1 (có kích thước 0.1 micronet trở xuống) lên tới trên 95%. Nhờ vậy, khẩu trang Unicharm là tấm “lá chắn” an toàn tuyệt đối, đảm bảo sức khỏe của bạn trước tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị hiện nay.

Cụ thể, khả năng lọc bụi tối đa của khẩu trang Unicharm 3D Mask đến từ cấu trúc màng lọc đa lớp với mật độ vải không dệt cao giúp ngăn được cả bụi PM 0.1, bụi nước chứa virus trong không khí, phấn hoa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Đây là ưu điểm của dòng khẩu trang Nhật so với các loại khẩu trang y tế thông thường vốn không có khả năng lọc được các hạt bụi li ti trong không khí.

Ngoài ra, chất lượng của khẩu trang Unicharm còn đến từ thiết kế 3D thông minh, vừa vặn tuyệt đối với khuôn mặt tại 3 điểm mũi, má, cằm, hạn chế tối đa khe hở, ngăn chặn khói bụi xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, thiết kế đặc biệt này vẫn tạo ra các khoảng trống thuận lợi cho việc hô hấp, đem lại cảm giác dễ thở cho người sử dụng. Thêm vào đó, quai đeo đem lại cảm giác mềm mại, co giãn theo cử động người dùng của khẩu trang cũng giúp hạn chế tối đa tình trạng hằn đỏ trên da. Với dòng khẩu trang Unicharm 3D Mask Kids, các bà mẹ sẽ vứt bỏ nỗi lo khẩu trang khiến con nhỏ bí thở, đau rát, giúp các bé xây dựng thói quen đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Với chất lượng vượt trội, dòng khẩu trang Unicharm chính là “vũ khí nhỏ nhưng có võ” để người Việt an tâm với bụi mịn PM2.5, đồng hành chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.