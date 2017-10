Trước đó, ngày 23.10, Công an thành phố Hạ Long nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Lan Anh, 40 tuổi, trú tổ 52, khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long về việc con trai là Lê Hoài Nam rời khỏi nhà từ ngày 18.10, sau một cuộc điện thoại bí ẩn, gia đình không liên lạc được với cháu…

Ngay khi nhận đơn trình báo, Công an thành phố Hạ Long đã điều tra, đồng thời gửi thông báo kèm ảnh cháu Nam đến tất cả các đơn vị công an toàn quốc để phối hợp tìm kiếm . Đáng chú ý, trong quá trình Nam mất tích, nhiều đối tượng lợi dụng thông tin này để tống tiền, khiến gia đình hoang mang, lo sợ.



Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó trưởng Công an thành phố Hạ Long cho biết, gia đình nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cho biết đang ở Campuchia và đã bắt giữ cháu Nam, yêu cầu gia đình phải nộp 10.000 USD để chuộc. Nếu chưa có đủ số thì tạm ứng 6.000 USD, gửi vào tài khoản... Đối tượng còn đe doạ gia đình không được báo cho cơ quan công an. Nếu không hậu quả sẽ không lường được.

Tuy nhiên, Công an thành phố Hạ Long phát hiện đây là các đối tượng lưu manh lợi dụng việc cháu Nam mất tích để lừa đảo và đã kịp thời động viên gia đình.

Ngày 24.10, một phụ nữ gọi từ quận Kiến An, thành phố Hải Phòng cho biết phát hiện thấy một cháu bé nằm ở vỉa hè, giống như ảnh cháu Nam mà cơ quan công an thông báo. Từ thông tin này, Công an thành phố Hạ Long đã cùng gia đình đi Hải Phòng tìm kiếm, khoảng 22 giờ ngày 25.10 đã tìm thấy Nam tại một quán internet tại quận Kiến An và đưa Nam về nhà ngay trong đêm.

Công an thành phố Hạ Long cũng cho biết, lý do Nam "mất tích" 8 ngày qua là do theo bạn bè đi chơi game.

Lã Nghĩa Hiếu