Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 11.6.2021

Khi truy đuổi nghi can cướp giật tài sản , một công an viên tại Bình Phước bị ép xe, ngã trọng thương được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Gia cảnh công an viên này khó khăn, chính quyền địa phương đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ.