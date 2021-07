Tin tức thời sự nóng 24h đặc biệt trên báo in Thanh Niên hôm nay ngày 11.7.2021

TP.HCM ngày giãn cách thứ hai vẫn có nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường để kiểm tra người dân ra đường không lý do. Trong buổi sáng đứng chốt, công an, CSGT đã được xem đủ loại 'giấy thông hành', nghe lý do ra đường.