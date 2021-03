Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 13.3.2021

Sẵn sàng cho tiền di động Mobile Money

Sau hơn 1 năm chờ đợi, quyết định chính thức cho phép triển khai thí điểm tiền di động (Mobile Money) đã được Chính phủ thông qua. Các nhà mạng cho biết sẽ trình hồ sơ thí điểm ngay trong tháng 3 để sớm triển khai rộng rãi Mobile Money. (trang 2)

Vì sao có lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc trong nhà cán bộ biên phòng?

Nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong 2 căn nhà của ông Nam ẢNH: CTV

Thông tin Công an tỉnh An Giang phát hiện trong 2 căn nhà của một cán bộ Bộ đội biên phòng An Giang và 1 căn nhà khác của chị vợ ông này chứa nhiều hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ đang gây xôn xao dư luận. (trang 5)

“Bộ tứ kim cương” hoàn thiện chiến lược đối phó Trung Quốc

Tối 12.3, lãnh đạo 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ẢNH: AFP

Tối qua 12.3 (theo giờ VN), hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của lãnh đạo “bộ tứ kim cương” gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến để bàn về các chương trình hành động cụ thể ứng phó thách thức trong khu vực. (trang 23)