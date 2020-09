Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 14.9.2020

Bay lại quốc tế nửa mừng nửa lo

Dự kiến từ 15.9, 3 đường bay quốc tế thường lệ đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ được chính thức mở lại và từ 22.9 là đường bay đi Đài Loan, Campuchia, Lào. (trang 2)

Đề xuất ô tô không dừng quá 5 phút, có khả thi?

Ô tô đậu trái phép trên đường Alexandre de Rhodes (Q.1, TP.HCM) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quy định ô tô được dừng không quá 5 phút nêu trong dự thảo luật Bảo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an đề xuất đang gây nhiều ý kiến trái chiều (trang 4)

Hiện trạng thế trận binh lực Trung Quốc

Bố trí của lục quân, hải quân và không quân PLA NGUỒN: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ