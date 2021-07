Tin tức thời sự nóng 24h đặc biệt trên báo in Thanh Niên hôm nay ngày 16.7.2021

Chuẩn bị kịch bản cao nhất ứng phó Covid-19

Họp với 27 tỉnh thành phía Nam về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương chuẩn bị kịch bản, phương án cao nhất cho tình hình diễn biến xấu hơn, không để bị động, đồng thời kêu gọi tinh thần dũng cảm quyết định những vấn đề đột phá, đột xuất. (P2)

Sống khỏe giữa #Covid-19: Trong trường hợp trở thành F, bạn cần làm gì ?

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong bài viết đầu tiên của chuyên mục mới được Thanh Niên giới thiệu với bạn đọc, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ, nguyên trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), hướng dẫn các ứng xử trong trường hợp một người trở thành F0, F1. (P15)

Truy nã đặc biệt tử tù nhiễm Covid-19 trốn trại

Nguyễn Kim An tại phiên tòa phúc thẩm năm 2015 ẢNH: NGỌC LÊ

Công an TP.HCM truy nã đặc biệt tử tù Nguyễn Kim An. Người này dương tính với Covid-19 và hiện đã trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa. Năm 2015, An bị toà tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản. (P22)