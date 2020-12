Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 17.12.2020

Ông Tất Thành Cang bị bắt giam

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 16.12 ẢNH: THANH TUYỀN

Quá trình điều tra các vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại IPC và SADECO, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP.HCM đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan của ông Tất Thành Cang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử TP.HCM”, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Vì sao ông Diệp Dũng bị bắt tạm giam?

Ông Diệp Dũng (ảnh nhỏ) đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm trong việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hôm qua 16.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Dũng, 52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Nghi vấn Trung Quốc theo dõi Mỹ qua mạng viễn thông

Trung Quốc bị nghi tiến hành theo dõi hàng chục ngàn người Mỹ thông qua mạng điện thoại di động.