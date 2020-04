Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 17.4.2020

28 địa phương tiếp tục “cách ly xã hội” đến 22.4

Thông báo kết luận của Thủ tướng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 đã yêu cầu số tỉnh, TP phải thực hiện Chỉ thị 16 (có nội dung chính là cách ly xã hội) đến ngày 22.4 là 28 địa phương chứ không chỉ 12 địa phương nhóm 1 - nhóm nguy cơ cao.

Mỹ điều tra nguồn gốc vi rút gây Covid-19

Bên trong phòng thí nghiệm ở TP.Vũ Hán ẢNH: AFP

Mỹ đang điều tra nghi vấn vi rút Corona chủng mới gây bệnh Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở TP.Vũ Hán, Trung Quốc.

Băng nhóm Đường “Nhuệ” lộng hành ở Thái Bình: Phục hồi điều tra vụ đánh người ngay trụ sở công an

Mẹ con bà Đinh Thị Lý, Mai Thế Duy kể lại sự việc bị Đường "Nhuệ" hành hung

Vụ án xảy ra tại trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình), nạn nhân bị thương tật 15%, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án nhưng sau đó đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra!