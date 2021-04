Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 18.42021

Thí điểm mở cửa đón khách quốc tế

Tỉnh Quảng Nam được Bộ VH-TT-DL chọn thí điểm tour mở cửa đón khách quốc tế theo quy trình khép kín. Chủ trương này rất được dư luận quan tâm, khi VN đang xúc tiến sớm mở cửa du lịch đảm bảo vừa an toàn vừa kích hoạt kinh tế. (trang 2)

Vụ buôn bán thuốc giả tại VN Pharma

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma, ngày 10.2.2020 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bộ Công an kết luận gì về vai trò 2 thứ trưởng Bộ Y tế ?: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, để xảy ra việc Công ty CP VN Pharma nhập khẩu, lưu hành nhiều loại thuốc giả, đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của một số người là lãnh đạo Bộ Y tế, nhưng dấu hiệu hình sự là “chưa rõ”, nên không có căn cứ xử lý. (trang 7)

Tắm tiên sông Hồng

Ông Nguyễn Đắc Vũ đang khởi động. Năm nay 72 tuổi, nhà ở phố Ngô Thì Nhậm, Q.Hoàn Kiếm, ông đã có thâm niên gần 20 năm bơi sông

Từ khoảng 20 năm nay, khu vực 2 bến nước bên bãi Giữa nhìn ra sông Hồng trở thành nơi tụ hội của những người yêu thích bơi lội Hà Nội. Điều đặc biệt nhất là ở giữa chốn thiên nhiên này, đa số họ không mặc gì khi bơi sông. (trang 16)