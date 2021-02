Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 19.2.2021

Khẩn cấp mua vắc xin Covid-19 cho nhân dân

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý về chủ trương mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân, thực hiện trong điều kiện khẩn cấp, với kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. (trang 2)

Đường dây làm giả 200 triệu lít xăng bị triệt phá ra sao?

Một chiếc tàu bị Ban chuyên án kiểm tra, bắt giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Ngày 18.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), một trong những “ông trùm” cầm đầu đường dây xăng giả cực lớn vừa bị Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá. (trang 5)

Thịnh suy Myanmar: Aung San Suu Kyi và cuộc đấu tranh khổ ải

Bà Suu Kyi nói chuyện với giới phóng viên từ trong hàng rào nhà bà ở Rangoon năm 1994 ẢNH: AFP

Việc Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi (76 tuổi) bị bắt giữ trong cuộc chính biến hồi đầu tháng 2 gợi nhắc con đường đấu tranh gian khổ của bà - người từng phải chịu sự quản thúc tại gia đến 15 năm. (trang 23)