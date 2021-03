Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 21.3.2021

Du lịch sẵn sàng bứt phá

Nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh, phương án mở cửa quốc tế cũng đang được nghiên cứu, VN đang nắm trong tay nhiều cơ hội để hồi phục và bứt tốc du lịch sau đại dịch. (trang 2)

Vụ chi 20 tỉ đồng “điều chuyển Giám đốc công an tỉnh”: Khởi tố, bắt giam 3 bị can

Từ trái sang: các bị can Vũ Văn Quý, Hoàng Thị Tâm, Ngô Văn Trọng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tối 20.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (trang 5)

Mỹ nỗ lực “chiếu tướng” Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại thủ đô New Delhi ẢNH: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Ấn Độ trong nỗ lực xây dựng liên minh nhằm tìm cách chống lại các mối đe dọa và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. (trang 24)