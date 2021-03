Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 29.3.2021

Khẩn trương trả lại không gian biển cho dân

Thu hồi diện tích đất và mặt nước biển từng cho doanh nghiệp thuê để đầu tư phục vụ lợi ích cộng đồng được người dân và dư luận đồng tình. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi cần quyết liệt ở nhiều địa phương.

UBND tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo xác minh vụ chồng làm Phó giám đốc Sở Y tế, vợ làm giám đốc doanh nghiệp tham gia đấu thầu vật tư y tế…, gây xôn xao dư luận ở địa phương thời gian qua.

Trước khi bị Công an TP.Cần Thơ phối hợp Bộ Công an bắt giữ do liên quan vụ đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thốt Nốt, Trần Công Xuân được cho là “trùm bảo kê” việc bốc vác ở thủ phủ kinh doanh lúa gạo miền tây.