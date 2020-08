Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 29.8.2020

Gần 20 tỉ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều kế hoạch của nhà đầu tư trong và ngoài nước buộc phải chững lại, thế nhưng đã có gần 20 tỉ USD vốn ngoại đổ vào VN trong 8 tháng qua. (trang 2)

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Người dân hiếu kỳ xem cơ quan chức năng khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Chung tại phố Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội ẢNH: SƠN QUÂN

Chiều qua 28.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. (trang 5)

Ùn tắc vì hàng trăm người hóng xem khám nhà ông Nguyễn Đức Chung

Tên lửa Trung Quốc có “dọa” được tàu Mỹ ở Biển Đông?

Tàu sân bay Mỹ luôn được hộ tống bởi các chiến hạm tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ẢNH: DOD

Theo các chuyên gia, tàu sân bay Mỹ luôn được hộ tống bởi các tàu khu trục, tàu tuần dương vốn tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis tối tân. Do đó, dù là một nguy cơ nhưng tên lửa đạn đạo siêu thanh của Trung Quốc khó có thể dễ dàng bắn hạ tàu sân bay. (trang 24)