Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 30.5.2019

Ngân hàng đổi thẻ chống trộm

Khoảng 23 triệu thẻ nội địa do các ngân hàng (NH) trong nước phát hành sẽ phải hoàn tất chuyển đổi sang thẻ chip trong vòng 6 tháng cuối năm 2019. Đến cuối năm 2021, toàn bộ thẻ trên thị trường ATM nội địa theo công nghệ chip.

Ẩn số “ông trùm” công nghệ khiến Huawei lao đao

Trước khi Tập đoàn ARM, dưới quyền tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son, tung đòn “sấm sét” khiến Tập đoàn công nghệ Huawei lao đao, thì có không ít diễn biến “trùng hợp” giữa ông và chính quyền Mỹ.

"Cò chạy điểm” ở Sơn La

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La cho biết, 8 bị can trong vụ án sẽ không thể tự ý rút bài thi của 44 thí sinh để sửa điểm nếu không có mối quan hệ quen biết. Từ đây đã xuất hiện một tầng lớp gọi là “trung gian” chuyển thông tin các thí sinh để các bị can sửa điểm.