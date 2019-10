Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 3.10.2019

Đồng bằng sông Cửu Long đang “chìm”

Triều cường dâng cao kỷ lục gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều đô thị hạ nguồn miền Tây làm bộc lộ rõ hơn một thực trạng nguy cấp khác. Đó là tình trạng sụt lún nghiêm trọng đang kéo chìm ĐBSCL.

HLV Park Hang-seo cho biết dù có vài ca chấn thương nhưng ông “đỡ lo” khi chỉ vài hôm nữa lực lượng đội tuyển VN sẽ “dày và mạnh hơn”.

Ngày 1.10, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland, để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.