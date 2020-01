Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 31.1.2020

Củng cố niềm tin trong nhân dân

10 đại án tham nhũng Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa ra xét xử năm 2020 Đồ họa: Đông Xuân

Trong hơn 4 năm qua, quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” luôn được những lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước duy trì, thúc đẩy với sự kiên quyết: Ai bàn lùi thì đứng sang một bên cho người khác làm! (trang 2)

Xác định 3 người Việt nhiễm vi rút Corona

Nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm nCoV mặc đồ bảo hộ kỹ càng Ảnh: Duy Tính

Cả 3 người đều từ vùng dịch Vũ Hán ( Trung Quốc ) trở về, trong đó 1 người đang được cách ly tại Thanh Hóa, 2 người đang được cách ly tại Hà Nội. (trang 4)

Nghẹt thở truy bắt nghi can bắn chết 4 người tại Củ Chi

Tính đến 24 giờ ngày 30.1, hàng trăm chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM vẫn đang bao vây khu vực cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, H.Củ Chi (TP.HCM) để truy bắt Lê Quốc Tuấn, nghi can nổ súng bắn 4 người tử vong, 1 người bị thương tại sới bạc vào chiều 29.1. (trang 22)

Tàu chiến Mỹ dậy sóng Biển Đông

Sau khi thực hiện tự do hàng hải, tàu chiến USS Montgomery cùng một chiến hạm khác của Mỹ được cho là tiếp tục hiện diện tại Biển Đông như một dấu hiệu thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp mà Trung Quốc đưa ra. (trang 24)