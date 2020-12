Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 31.12.2020

Trong khi Công an an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thì Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang điều tra đường dây này khi có thông tin bệnh nhân 1.440 đã nhờ gia đình chuyển tiền để vượt biên về Việt Nam. (trang 5)