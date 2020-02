Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 3.2.2020

Cách ly nghiêm ngặt bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán

Sau khi Việt Nam công bố dịch viêm phổi do chủng mới vi rút Corona , các địa phương tập trung cao độ công tác giám sát, chuẩn bị lực lượng, thuốc men... phòng chống dịch bệnh (trang 2)

Nhiều nơi phát khẩu trang miễn phí

Phát khẩu trang cho người đi đường tại Đà Nẵng Ảnh: An Dy

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới, trong khi một số người lợi dụng tình hình khan hiếm khẩu trang y tế để găm hàng, đầu cơ trục lợi, thì có rất nhiều nơi ở các tỉnh thành, việc phát khẩu trang miễn phí diễn ra đồng loạt. (trang 12)

Khởi tố, truy nã đồng phạm của Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi

Cảnh sát cơ động đi tuần trên đường 472, tối 2.2 Ảnh: Trần Tiến

Vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM) bắn chết 4 người, làm 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông đã trôi qua 5 ngày, Công an TP.HCM vẫn đang truy bắt bị can này. Công an TP.HCM cũng khởi tố vụ án, truy nã một bị can liên quan vụ án này. (trang 22)