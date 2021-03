Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 5.3.2021

Nhà đầu tư nhỏ bị loại khỏi thị trường chứng khoán?

Việc lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bày tỏ kế hoạch muốn nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 cổ phiếu/lệnh lên 1.000 cổ phiếu/lệnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ và lo lắng sẽ bị loại khỏi thị trường. (trang 2)

Mở rộng điều tra vụ SAGRI

Bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Nguyễn Thị Thanh An ẢNH: BỘ CÔNG AN

Khởi tố thêm nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM và 2 bị can: Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can, trong đó có Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM). (trang 5)

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối đầu Trung Quốc

Cạnh tranh Mỹ - Trung diễn ra trên nhiều lĩnh vực ẢNH: CHINA DAILY

Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc ở bất cứ nơi nào cần thiết và gọi mối quan hệ với Bắc Kinh là “thử thách địa chính trị lớn nhất” trong thế kỷ này. (trang 24)