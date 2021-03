Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 9.3.2021

Việt Nam vào nhóm có “nền kinh tế tự do”

Theo bảng xếp hạng do Quỹ Di sản (Heritage Foundation) của Mỹ vừa công bố, năm 2021 là lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có “tự do trung bình” (Moderately Free), tăng 2,9 điểm – chủ yếu do “sức khỏe” tài chính được cải thiện - và thăng 15 bậc so với năm ngoái, từ nhóm được xem hầu như không có tự do về kinh tế. (trang 6)