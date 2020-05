Tổng giám đốc Tập đoàn TKV gặp gỡ tổ đội công nhân xuất sắc

Tham gia chuyến công tác cuối tuần qua có Tổng giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản VN (TKV) Đặng Thanh Hải; Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân; Phó tổng giám đốc Tập đoàn kiêm Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn.

Theo báo cáo của Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc, trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp…, song Công đoàn và chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, vận động công nhân lao động đảm bảo ngày công, sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, kết quả thực hiện đến ngày 12.5.2020 của công ty như sau: than tiêu thụ đạt hơn 3,783 triệu tấn (đạt 33% kế hoạch năm); than mua mỏ là trên 4,264 triệu tấn (đạt 37% kế hoạch năm); than nhập khẩu 347.000 tấn, đạt 34,5% kế hoạch năm. Trong khi đó, tiền lương bình quân đạt 9,062 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% kế hoạch. Đồng thời, công ty đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Thực hiện “Tháng công nhân - tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020”, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn công ty xây dựng nghị quyết liên tịch và triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực, với mục tiêu thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5.2020; nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho người lao động…

Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải (thứ 2, trái qua) trao quà của Công đoàn TKV cho Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc Phát biểu tại chuyến thăm, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó của tập thể công nhân lao động công ty nói chung, Phân xưởng Kho cảng Bến Cân nói riêng, đã bám sát kế hoạch điều hành sản xuất và tiêu thụ, phối hợp với các đơn vị trong vùng, thực hiện đảm bảo tiến độ sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phát biểu tại chuyến thăm, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó của tập thể công nhân lao động công ty nói chung, Phân xưởng Kho cảng Bến Cân nói riêng, đã bám sát kế hoạch điều hành sản xuất và tiêu thụ, phối hợp với các đơn vị trong vùng, thực hiện đảm bảo tiến độ sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Tổng giám đốc đánh giá cao Công đoàn và chuyên môn công ty đã phối hợp hiệu quả trong sản xuất, phòng chống dịch Covid-19, chăm lo việc làm, đời sống của người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ của tập đoàn.

Nhân Tháng công nhân - tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tổng giám đốc Tập đoàn chúc công nhân lao động công ty sản xuất đảm bảo an toàn, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch được giao và hoàn thành tốt các nội dung trong tháng công nhân - tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020”.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Tập đoàn và Công đoàn TKV đã tặng quà, khen thưởng công nhân lao động Phân xưởng Kho cảng Bến Cân - đơn vị xuất sắc trong tháng công nhân 2020. Công đoàn TKV cũng hỗ trợ 200 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc tổ chức hoạt động công đoàn năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19.