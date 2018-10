Ban Tiếp công dân T.Ư - Thanh tra Chính phủ trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lê cùng các công dân có tên trong đơn ngụ tại KP.1, TT.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng và H.Bến Lức, tỉnh Long An; Phòng Giáo dục - Đào tạo H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Phan Văn Phương (ngụ 236, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, H.Đức Hòa); Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Lợi - Phó giám đốc Công ty CP phân bón Ba Lá Xanh (ấp 3, xã Tân Bửu, H.Bến Lức, tỉnh Long An); UBND H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Võ Mỹ Lệ (ngụ tổ 12, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của bà Trần Thị Diện (ngụ 12 Hà Huy Tập, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang-Tháp Chàm); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Phượng Hoàng (ngụ 146/2 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM); Ngân hàng Đông Á (130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trả lời đơn của bà Đoàn Thị Kim Lệ Thi (ngụ 8/5, đường ĐHT, KP.3A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12); UBND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Kim Văn Viên - Phó chủ nhiệm HTX Đăng Lâm (thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, H.Bù Đăng);

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Thành Tín (ngụ 203, lô B, chung cư Ấn Quang, P.9, Q.10); UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Y Thức (ngụ tổ dân phố 6, P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Bình Định trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Khánh (ngụ 64 Bùi Xuân Phái, TP.Quy Nhơn); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Nhơn (ngụ 126 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1)...

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.