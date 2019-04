Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Đỗ Quốc Thái (ngụ 639A/32 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh 2, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang); UBND Q.4, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Phượng (ngụ 333/16 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4); UBND Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Tăng Thành Song và bà Đoàn Thị Gấu (ngụ 377A/8 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Đinh Thị Hồng (ngụ 10/7 Ông Nhiêu, P.Long Trường, Q.9); TAND Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn (HKTT: 007 chung cư Nguyễn Văn Lượng 2, P.11, Q.Gò Vấp; địa chỉ liên lạc: 14 Hòa Hưng, P.13, Q.10); Cơ quan CSĐT - Công an H.Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Trịnh Lê Thanh Vũ (ngụ ấp 14, xã Long Trung, H.Cai Lậy); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh Tâm - chủ cửa hàng Dủ Hưng (lô A27 Điện Biên Phủ, P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá)...

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.

