Trả lời bạn đọc

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ 447 Kha Vạn Cân, KP.8, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM); UBND H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nhã (ngụ tổ 4, ấp An Phước, xã An Ngãi, H.Long Điền) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; Công an H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Trọng Hiền (HKTT: 284/24 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM; địa chỉ liên hệ: ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

- Cơ quan CSĐT - Công an Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Văn Đức (ngụ 1940 Nguyễn Ái Quốc, KP.1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Cơ quan CSĐT - Công an Q.Tân Bình, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Thúy Vân (ngụ tổ dân phố 1, TT.Ialy, H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai); Chi cục Thi hành án dân sự H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Đặng Thị Điền (ngụ 347, TL 766, ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc) - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Võ Thế Anh (ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc).

- UBND tỉnh Kon Tum trả lời đơn của ông Trương Vĩnh Khánh (ngụ ấp Bình An, xã Bình Thành, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); Chi cục Thi hành án dân sự Q.10, TP.HCM trả lời đơn của ông Trương Quang Nhường (ngụ 216/14 Hòa Hưng, P.13, Q.10); Viện Kiểm sát quân sự T.Ư trả lời đơn của ông Nguyễn Cao Thuyết (ngụ 12/54 Phạm Minh Đức, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

- UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Phạm Kiều Anh (ngụ thôn Tân Bình, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công ty TNHH Diamond Fitness Center (lầu 2, cao ốc Horizon: 214 Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của ông Hồ Nguyễn Tấn Lộc (ngụ 204/12 Trần Phú, P.9, Q.5, TP.HCM) và ông Đặng Toàn Thắng (ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); TAND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Hồng (ngụ 12/4 Xuân Thới Sơn 19, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.