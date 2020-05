Trả lời bạn đọc

- Viện Kiểm sát quân sự T.Ư trả lời đơn của ông Nguyễn Cao Thuyết (ngụ 12/54 Phạm Minh Đức, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Tăng Tiến Dũng (ngụ căn hộ B.2207, tòa nhà Saigonres Plaza, 188 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh); Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (tầng 23, Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của bà Đoàn Thị Mai Linh (ngụ 62/9/33B Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM); Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Đỗ Thị Tưởng (ngụ 3301 Ruby 2 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh).

- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an tỉnh Quảng Nam trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Dũng (ngụ 33/166, TX33, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Tiết Chí Hòa (ngụ 195/2A Hậu Giang, P.4, Q.6, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; TAND H.Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Đinh Thị Thành (ngụ thôn 2, xã Đam Ri, H.Đạ Huoai).

- UBND TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế trả lời đơn của ông Hồ Phước Yên (ngụ 265 Trần Phú, P.5, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu); Công ty điện lực Long An (168 Tuyến Tránh, P.4, TP.Tân An, Long An) trả lời đơn của bà Trần Lệ Thi (ngụ 029, tổ 1, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa); Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND và UBND H.Tân Thạnh, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Dương Minh Dân (ngụ ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh Tây, H.Tân Thạnh).

- UBND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Lê Văn Lợi và bà Lê Thị Kim Thu (số nhà 023, ấp 1, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT - Công an TX.Kiến Tường, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Phạm Đăng Kính (ngụ ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, H.Mộc Hóa); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ 57 lô K Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM)...

