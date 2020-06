Trả lời bạn đọc

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an trả lời đơn của ông Võ Phúc Tân; ông Lê Minh Đức và bà Kha Lệ Kim (ngụ 152/68 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Hứa Trọng Nhân (ngụ tại 230/6 Lạc Long Quân, P.10, Q.11); UBND P.7, Q.3, TP.HCM trả lời đơn của bà Lý Thị Hải Châu (ngụ 144/3-5 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3); Cơ quan CSĐT Công an H.Nhà Bè, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Quyên (địa chỉ liên hệ: 45/15D Phạm Phú Thứ, P.3, Q.6).

- Báo Công an nhân dân (92 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Thục; ông Nguyễn Minh Quang và một số người dân mua nhà của cán bộ chiến sĩ tại dự án “Trụ sở kết hợp nhà ở cán bộ chiến sĩ Báo Công an nhân dân”; Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thành (ngụ tổ 9, khu 2, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh); Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của bà Lê Thị Thanh Tâm (ngụ 357/22/60, KP.13, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM).

- Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lừng (ngụ số 75/5, đường ĐX 079, khu 3, P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Hiệp (ngụ 1085, đại lộ Bình Dương, KP.9, P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một); UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Cái Văn Tài và bà Trần Thị Đẹt (ngụ tại thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Lê Văn Huệ Minh (ngụ ấp Phước Tập, xã Long Phước, H.Long Thành).

- UBND TP.Châu Đốc, An Giang trả lời đơn của ông Trình Ngọc Nhơn (ngụ 91 Trần Hưng Đạo, khóm Châu Thạnh, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc); Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ khóm 1, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai, Bạc Liêu)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.