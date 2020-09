Trả lời bạn đọc

- Cơ quan CSĐT - Công an Q.8, TP.HCM trả lời đơn của bà Ngô Lệ Hà (ngụ 94/20B Phạm Hùng, P.4, Q.8); Công ty cổ phần Sài Gòn Triển vọng Savista (173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trả lời đơn của bà Phạm Thanh Kim (ngụ căn hộ L8.02, khu chung cư Docklands Sài Gòn, P.Tân Phú, Q.7); UBND Q.7, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoàng Yến (HKTT: 457/24 Huỳnh Tấn Phát, KP.1, P.Tân Thuận Đông, Q.7; địa chỉ liên lạc: 487/23/8E Huỳnh Tấn Phát, KP.1, P.Tân Thuận Đông, Q.7).

- Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Đỗ Văn Long (ngụ 146 B8 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Minh Quang (ngụ 54 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh); UBND H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Văn Tửng (ngụ C19/30, tổ 45, ấp 3, xã Hưng Long, H.Bình Chánh); Phòng Bảo vệ an ninh - Cục Chính trị Quân khu 7 - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trả lời đơn của ông Đinh Khắc Hùng (ngụ 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Ngọc Thu (ngụ khóm Vĩnh Tây 1, P.Núi Sam, TP.Châu Đốc).

- Điện lực Ea H'Leo - Công ty điện lực Đắk Lắk (578 Giải Phóng, TT. Ea Đrăng, H.Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) trả lời đơn của ông Cao Anh Hoa (ngụ thôn 13, xã Ekhal, H.Ea H'Leo) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, H.Bắc Tân Uyên); UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trả lời đơn của ông Trần Văn Ước (ngụ thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, TX.Quảng Yên); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Phan Văn Lộc (ngụ số 3 Chu Mạnh Trinh, tổ 9, ấp Tân Cang, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa); Chi cục Thi hành án dân sự H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Phạm Kim Thịnh (ngụ số 3 đường 3C, KDC Lý Chiêu Hoàng, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM)...

