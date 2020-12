Trả lời bạn đọc

Ban Quản lý khu Nam - UBND TP.HCM (9 - 11 Tân Phú, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) trả lời đơn của ông Phạm Ngọc Hiệp - Ban Quản trị chung cư The Panorama (CN5, Trần Văn Trà, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND Q.3, TP.HCM trả lời đơn của bà Huỳnh Ngọc Bích (ngụ 35/90A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Phan Thanh Tùng (ngụ 408/10/3 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngữ (ngụ 564B Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh); Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của bà Khưu Liên Anh (ngụ 89/22/15 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân); Trung tâm kinh doanh - VNPT TP.HCM - Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone (121 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM) trả lời đơn của bà Huỳnh Thanh Thủy (ngụ 161 Lý Nam Đế, P.7, Q.11, TP.HCM); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Võ Văn Bổn (ngụ 16/17 Phan Ngữ, P.Đa Kao, Q.1) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cục Thuế TP.Hà Nội trả lời đơn của ông Lê Ngọc Hoàn (ngụ thôn Thư Dương, xã Thư Phú, H.Thường Tín); Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa trả lời đơn của ông Trình Văn Thu (ngụ thôn 3, xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn); UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Lê Thị Phi Phượng và ông Nguyễn Hữu Khương (ngụ 169 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc); UBND H.Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Phạm Thị Tố Uyên (ngụ 233/8 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM); Viện KSND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Lê Thị Phi Phượng và ông Nguyễn Hữu Khương (ngụ 169 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc); UBND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Lê Thanh Vũ (ngụ 35D3, tổ 56, KP.5, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một); TAND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Dương Thành Dân (ngụ tổ 5, ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, H.Tân Châu); Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Khiêm - giáo viên Trường THPT Quang Trung, H.Gò Dầu (địa chỉ liên hệ: số 120, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu)...