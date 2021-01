Trả lời bạn đọc

UBND Q.Thủ Đức TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Chuyện (ngụ 110/5 đường số 6, KP.4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức); UBND Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Chu Quang Vụ (ngụ 755/35/2 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp); Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - PA06 Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Phan Quốc Minh (ngụ D3/35 đường Kênh A, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh); UBND Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Ta (ngụ 214/1 đường số 6, P.7, Q.Gò Vấp) và bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (ngụ 214/1/2 đường số 6, P.7, Q.Gò Vấp); UBND Q.10, TP.HCM trả lời đơn của bà Phan Thị Hồng (ngụ 77/7C Hồ Thị Kỷ, tổ 14, P.1, Q10); Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (19-21-23-25 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hiền (ngụ 221/7/24 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình); UBND H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Văn Truyền (ngụ 195 đường số 01, ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Hồng Thị Minh Trí (ngụ 180/14B Lạc Long Quân, P.10, Q.11); TAND Q.6, TP.HCM trả lời đơn của bà Đỗ Thị Ngọc Mai (ngụ ấp Phú Trường, TT.Chợ Vàm, H.Phú Tân, tỉnh An Giang); Cơ quan CSĐT - Công an Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ 944/2 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7); (còn tiếp)

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.