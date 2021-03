Trả lời bạn đọc

TP.HCM: Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Cao (ngụ 48 Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình Thạnh); Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ 944/2 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7); UBND P.6, Q.3 trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Sỹ (ngụ phòng 201, lầu 2, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3) - người đại diện theo ủy quyền của bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh; UBND Q.2 trả lời đơn của bà Trương Thị Lan (ngụ tổ 5, ấp Tân Điền, xã Long Thượng, H.Cần Giuộc, Long An); Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3) trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phan (ngụ 24/2E Võ Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Thanh (ngụ 2/196C, hẻm 86 Đình Phong Phú, Q.9); Sở Xây dựng TP.HCM trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Loan (ngụ 120/2 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3); Thanh tra Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Thúy Loan và ông Huỳnh Quan Toàn (ngụ 232/22/10 Hiệp Thành 13, P.Hiệp Thành, Q.12).

UBND tỉnh Long An trả lời đơn của bà Trần Thị Nhạn (ngụ 223 Bạch Đằng, P.1, TX.Kiến Tường); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của bà Trương Minh Tâm (ngụ 59 QL62, KP.1, P.3, TX.Kiến Tường) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT - Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Vũ Huỳnh Phong (ngụ tổ 7, ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, H.Xuyên Mộc); Văn phòng UBND TP.Cần Thơ trả lời đơn của bà Bùi Lệ Hồng và bà Bùi Thị Kim Nga (ngụ 158/25 Phan Đình Phùng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nhung (ngụ 600/4 Đồng Khởi, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa); Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (6 đường 30/4, P.1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh (ngụ 16B, KP.1, P.8, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre)...

