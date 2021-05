Trả lời bạn đọc

- Ban Tiếp công dân T.Ư - Thanh tra Chính phủ trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Tiền (ngụ B1/31, ấp 2, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND Q.5, TP.HCM trả lời đơn của bà Hà Thanh Phương (HKTT: 233 Trần Phú, P.9, Q.5; địa chỉ liên hệ: 99 (lầu 5) Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Phan Nguyễn Tâm Hiền (ngụ 104 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình); Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM trả lời đơn của ông Võ Ngọc Trong (ngụ 81 đường 17, khu B, P.An Phú, Q.2); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Trần Văn Kiêm Tài (ngụ 223 Bạch Đằng, P.1, TX.Kiến Tường) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hậu Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Thảo (ngụ E12/339/2, ấp 5, xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM); Điện lực Trị An - Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai (ĐT 768, TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) trả lời đơn của ông Bùi Ngọc Sơn (ngụ 100 đường 55, KP.9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn.

- UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Nguyễn Phước Tài (ngụ 400 Trần Hưng Đạo, khóm Mương Nhà Máy, P.An Thạnh, TX.Hồng Ngự); Chi cục Thi hành án dân sự TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Phùng Quốc Việt (HKTT: 143 Nguyễn Tất Thành, khóm 8, P.8, TP.Cà Mau; địa chỉ liên hệ: 137/115 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM); UBND H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Trần Thị Bích Chi (ngụ 169, tổ 6, khu 3, TT.Tân Phú, H.Tân Phú); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của bà Trần Thị Xê (ngụ ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Hưng); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Phạm Văn Mơi và bà Huỳnh Thị Nhan (ngụ KP.Bàu Sậy, TT.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Phan Thanh Lộc (ngụ 01, ấp 2, xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch)...