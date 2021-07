Trả lời bạn đọc

Ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ trả lời đơn của bà Trần Thị Nuôi (ngụ KP.Bàu Sậy, TT.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) và bà Trần Thị Thêm (ngụ ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Hưng, tỉnh Long An); UBND Q.2, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Kim Hạnh (ngụ 90A, đường 339, P.Phước Long B, Q.9) và một số người dân khác có tên trong đơn; Sở Nội vụ TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Đông (ngụ 352/2 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Từ Tấn Tài (ngụ số 1657/3G đường Quốc lộ 1, KP.3, P.An Phú Đông, Q.12) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Lưu Phương Linh (ngụ tầng 5, tòa BIDV, 62A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3); Công an P.14, Q.3, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Thành (ngụ 262/9 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3); Cơ quan CSĐT - Công an H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Quang (ngụ thôn Suối Thông C, xã Tu Tra, H.Đơn Dương); TAND tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chung (ngụ 104 Trịnh Phong, P.Tân Lập, TP.Nha Trang); UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trả lời đơn của ông Đoàn Công Nể (ngụ Khóm Long Hưng 2, P.Long Sơn, thị xã Tân Châu); Công an xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Võ Văn Quang (ngụ thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm Hòa); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Trần Văn Chua (ngụ QL51, ấp 1B, xã Phước Thái, H.Long Thành); Ban Giải phóng mặt bằng - UBND tỉnh Bình Định trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Chung (ngụ xóm 3, thôn Bình Long, xã Canh Vinh, H.Vân Canh)…

